«Коза Глаша- подарок ополченцев и аист Лелик - символ счастья»: Как выживает Горловский зоопарк при «Стироле»

Порой кажется мы так устали от призывов о помощи на шестой год войны, что многие объявления люди листают не глядя. Но этот SOS о голодных животных в зоопарке Горловского «Стирола» не остался незамеченным.

Будет работать завод, будет и зоопарку полегче.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Объявление наделало шума

«Друзья! И просто добрые люди!!!! В зооуголке на Горловском Стироле ГОЛОДАЮТ животные! Добрячок бобр, ослики, птицы, 2 пони, 2 лошадки, козочки, страусы... Всего 150 животных! Они остались одни, без помощи. Предприятие не работает, животные на грани! Нужна наша человеческая помощь! Вот немного из нужного списка продуктов : яблоко - 10 кг, макуха - 30 кг, рыба свежемороженая - 5 кг, мука рыбная - 2 кг, лук, чеснок, горох, овес, свекла, картофель.... Это не весь список... Звери буду рады любой помощи!»

«Комсомолка» тоже не осталась в стороне и вместе с волонтером Андреем Лысенко отправилась в зоопарк, узнать, как обстоят дела. По дороге заехали на оптовую базу за мешком пшеницы – не являться же в гости без гостинцев.

Андрей Лысенко (слева) привез животным пшеницу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Прибыли мы как раз, когда в зоопарке разгружалась очередная машина с сеном. Оказывается, уже шестая за последние два дня и все это дело рук одного из предпринимателей Гордеева Джана Михайловича, который очень любит животных. Он же и 2 тонны зерноотходов привез в зоопарк.

Это уже шестая машина сена от неравнодушного предпринимателя.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Руководитель зоопарка Елена Оренчук уже спешит к нам. Она только провела депутатов Народного Совета, которые тоже приезжали не с пустыми руками – привезли животным корма и овощи.

Елена не смогла оставить тех, с кем столько всего пережито.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В следующем году зоопарку стукнет 30 лет

- Сам зоопарк с 1990 года существует, его создал Николай Янковский, который руководил тогда нашим заводом, - рассказывает Елена, которая руководит на заводе социальной службой. – Обустраивали 8 Га зоопарка вместе с добровольцами. Здесь растут восемь сортов сирени, куда ни поеду – отовсюду привожу ростки, особенно люблю розы. Также привозили животных со всей Украины. Вот, например, ослик Роза из Ай-Петри приехала, я ее обменяла на лебедей и лично доставила в зоопарк в специальном транспорте. У нас живут лошади Пржевальского, которые занесены в Международную Красную книгу, муфлоны, камерунские козы, пони, ослики, енотовидные собаки, страусы Эму. Есть романовские овцы и небольшие свинки-пекари из Южной Америки. Большая коллекция птиц: лебеди-шипуны, лебеди-кликуны, лебеди черные австралийские, гуси дикие серые, казарки канадские и многие другие. Имеется пара хищных птиц – канюков. Всего порядка 150 животных и птиц!

Оказалось, что птиц он не трогает, зато охотится на водных крыс.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Некоторые животные ручные, а потому можно без страха входить к ним в вольеры. Что мы и делаем и тут же нас окружают ослики: Виолетта, Роза и сам Иа, тычутся теплыми мордочками, и я ругаю себя, что не догадалась захватить им хлеба.

А это поняшка по имени Фиона.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Помощь везут каждый день

- Резонанс от объявления получился огромный. Люди едут и едут! Только за вчерашний день приняли 17 гостей, и все везут гостинцы зоопарку. Кто 200 рублей последних нам несет, а кто - машину сена. Мы благодарны всем! Хочу сказать, что в том объявлении есть неправда. Сказали, что директор завода и министр промышленности игнорируют наши проблемы. Это совсем не так. Вот позавчера была делегация от министерства, привезли нам помощь. Да и директор делает все, что может. – Признается Елена. - Но при всей масштабности помощи, корма нам хватит до января-февраля. А самая главная проблема – некому работать. Ведь животные сами себя не почистят и корм не возьмут, кто-то должен ухаживать. Когда-то штат зоопарка составлял 6 человек, а сейчас двое осталось и те на грани увольнения. Люди 8 месяцев без зарплаты! Как вы думаете, какое настроение? Ко мне ни раз поступали предложения трудоустройства, но я сказала себе, что никуда не уйду, пока не буду твердо знать, что все мои подопечные в безопасности.

Посещение зоопарка всегда было бесплатным, но сейчас люди сами предлагают ввести невысокую плату, чтобы было за что купить корм.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Под ногами крутятся котики, их в зоопарке – 12, есть несколько собак – все подкидыши.

- Кого подбрасывали к воротам зоопарка, кого - выкидывали на остановке, одного котенка буквально спасла из пасти овчарок. Как их оставишь теперь? – Лена не ждет моего ответа, хотя ясно – никак. – А вот козу Глашу нам привезли ополченцы, хозяева уехали и бросили животных, а у наших военных рука не поднялась пустить Глашу на мясо. Животные не знают, что ухаживать за ними некому, а вопрос с кормлением решен временно. Раньше «Стирол» был кузницей кадров, а попасть сюда было очень непросто. А сейчас мы выживаем. Есть и те, от кого я выслушиваю кучу недовольства, мол, люди голодные, а она о животных думает. Есть и такие! А есть сотрудники «Стирола», кто за свои деньги покупает животным корм, даже не афишируя себя. Вчера вот передали мешок овса и только позже я узнала, что это купил начальник цеха КИП Зянчурин Андрей, который, как и все мы, 8 месяцев без зарплаты. А сердце вот болит у человека!

На территории зоопарка есть искусственное озеро с несколькими видами лебедей и уток.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Надежда на аиста Лелика

Есть у зоопарка и свой символ – это аист Лелик.

- В прошлом году я привезла его из Розовки. Он там жил у бабушки во дворе, видимо, отстал от стаи. Мне разрешили его забрать, если поймаю. Дала ему рыбку и схватила за клюв, чего он от меня никак не ожидал, - смеется Лена. – Во всех легендах аист – это птица, приносящая счастье. Я ему пообещала, как только у нас наладится обстановка, я найду ему подругу, чтобы на свет появились маленькие аистята. А пока кормим наш символ рыбкой, ее он очень любит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/744426" frameborder="0"></iframe> Как выживает горловский зоопарк на самой передовой.Юлия АНДРИЕНКО

Довелось пережить зоопарку немало – только в 2014 году семь прямых попаданий со стороны Украины.

- Тогда погибли страусы, европейские лани и их выводок, а закрытые помещения зоопарка все остались без стекол, - признается Елена. – Чудом не пострадали рабочие – снаряды легли совсем неподалеку от них. Это было в то время, когда из-за страшных обстрелов не ходил транспорт, многие люди уехали, а те, кто остался, добирались на работу пешком. Часто приходилось падать и лежать, ожидая, когда окончится обстрел, а потом топать дальше, оглушенным и грязным. Но я не пропустила ни одного дня. А с кормами тогда очень помогли наши военные. Выжили тогда, выстоим и сейчас. Мы хотим, чтобы наш завод работал, чтобы людям платили зарплату. И совсем не хотим быть иждивенцами. Тогда и с зоопарком нашим будет полный порядок.

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