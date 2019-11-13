Директор зоопарка «Стирол»: Я не читала это сообщение, но благодарна тому, кто написал

13 Нояб. 23:21 2019-11-13T23:21:51+03:00

В сети появился призыв о помощи горловскому зоопарку, который расположен на территории завода «Стирол». В сообщении говориться, что у питомцев закончился корм и просьба помочь. О ситуации в зоопарке «Комсомолка» поговорила с директором Еленой Оренчук

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Недавно в сети появилось сообщение о том, что животные в горловском зоопарке на пороге зимы оказались без корма. Мы позвонили по указанному в сообщении номеру директору зоопарка Елене Оренчук. Елена рассказала, что с кормами в зоопарке действительно дело плохо.

- На самом деле нечем кормить. Сейчас уже люди приносят. Наибольшая потребность в зерне, люди приносят. Сейчас вот из Амвросиевки позвонил фермер – даст нам сено. Но все равно нам очень нужны зерновые корма – кукуруза, пшеница, ячмень.

Как оказалось, сама Елена призыв о помощи в интернете не читала. После моего прочтения, сообщила, что в сообщении есть неточности.

- Это неправда, что ни министерство, ни директор не помогают. И директор ищет выход из положения, и министерство пытается помочь. Все ищут пути решения этого вопроса. И животные. Кроме перечисленных у нас есть еще аист, есть Василий – вьетнамский кабан, есть коза Глаша – ополченцы привели – обычная коза, но красавица.

При этом, посещение зоопарка абсолютно бесплатно. Но есть нюансы:

- В зоопарк пропускают с разрешения охраны. Это все-таки завод, закрытая территория. Или же организованные экскурсии – школы, летние пришкольные лагеря. Хотя когда люди начали приносить пожертвования, их пускали, в сопровождении охраны, конечно.

- Есть догадки, кто бы мог написать этот призыв?

- Я не писала, и не знаю, кто бы это мог быть, но я хочу выразить благодарность этому человеку. Я ищу корм через предпринимателей, через исполком, через министерства. А вот кто-то пошел другим путем. Напишите, что я благодарна этому человеку. И благодарна вообще всем, кто приходит, приносит, всем, кто откликнулся.

Тот самый призыв из интернета, благодаря которому животных в зоопарке будет чем кормить.

«Здравствуйте. Крик души! Мы, сотрудники государственного предприятия «Стирол», находимся на грани отчаяния и в этот раз думаем не о себе. Все знают, что у нас есть зоопарк, который принадлежит заводу. Зоопарку уже 25 лет и все эти годы нам удавалось сохранить редкие виды животных.

У нас живут лошади Пржевальского, которые занесены в Международную Красную книгу, муфлоны, камерунские козы, пони, ослики, енотовидные собаки, страусы Эму. Есть романовские овцы и небольшие свинки-пекари из Южной Америки. Большая коллекция птиц: лебеди-шипуны, лебеди-кликуны, лебеди черные австралийские, гуси дикие серые, казарки канадские, нырки красноголовые, огари, утки-пеганки, утки серебристые кряквы, утки мускусные, голуби декоративные, фазаны серебряные, павлины, цесарки африканские. Имеется пара хищных птиц – канюков.

При Украине руководство завода зоопарк хотели закрыть, но, когда мы стали ГП было принято решение сохранить животных. Нам помогали всем миром, и министерство, и жители, а сейчас мы в таком положении, что нам уже просто нечем кормить животных. При том, что мы сами сидим без денег, мы пытались до последнего помогать, но и у нас возможности иссякли. Животные находятся в ужасающем состоянии, а впереди зима. На отопление помещений средств тоже нет.

Недавно у нас сменили директора завода и теперь вообще поддержки нет ни от нового руководства, ни от профильного министерства, в которое мы неоднократно обращались. Министр промышленности просто пожимает плечами и ничего не предпринимает. Мы понимаем, что люди в республике тоже не в самом лучшем положении, но ведь животные не могут защитить себя! Слезно просим вас распространить нашу просьбу! Все, кто может, помогите нам пожалуйста! Нам нужен корм, овес, крупы, очень нужны куриные головы для орлов! Если кто-то найдет возможность – приносите нам на завод, мы не откажемся даже от самой небольшой помощи!

Не бросайте нас, помогите! Заранее огромное спасибо!»

ИСТОЧНИК KP.RU