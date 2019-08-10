«Кот пришел к раненой собаке, лег рядом и всю ночь грел ее лапками»: Весь Донецк следит за судьбой пса из Горловки

Невероятными путями материалы попадают к журналисту. Например, о диком случае садизма в Горловке, где нелюди приговорили несчастного пса, я узнала от женщины из Минска.

Собака была сильно шумная, за это решили убить

- Я - горловчанка, но уже более 10 лет живет в Минске. При этом меня не оставляет равнодушной все, что происходит у меня на родине, - объяснила мне по телефону Олеся, подтвердив тот факт, что бывших дончан не бывает. – Мне стыдно, что в моем родном городе стало возможным это дикое преступление. Там двое алкоголиков по заказу «добропорядочных» соседей, напали на местную собаку. Все ее «преступление» состояло в том, что она «гавкучая». Один из живодеров гонит самогон и собака облаивала его многочисленных клиентов. Соседи рассказали, что животное посадили в мешок, избивали до потери сознания, а затем сбросили с 6 этажа. Помогите придать это гласности, ведь уже не хватает сил жить в этом обществе дегенератов, которым все мало жестокости. Я прошу вас вмешаться.

Здесь врачи делают все возможное, чтобы пес выжил.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Случай в Горловке далеко не единственный. В прошлом году в Донецке бывший мент вот так же сбросил собаку с пятого этажа. Тогда вроде бы неравнодушные бабули подали на него заявление, но потом садист включил все свои связи и дело заглохло. Заявление запуганные им бабульки тогда забрали. На том все и окончилось. К слову, собака та выжила, была принята в семью одной из спасительниц, сейчас в прекрасной форме, вот только мужчин недолюбливает и обходит стороной. А садист до сих пор чувствует себя прекрасно.

Кот почувствовал состояние Комбата

На следующий день еду в приют «ПИФ», куда и привезли травмированную собаку.

- Собаку из Горловки нам доставили позавчера в тяжелейшем состоянии. Я просила волонтеров, которые ее транспортировали, заехать по пути сделать рентген, чтобы потом животное лишний раз не дергать. Наш приют, к сожалению, ограничен в средствах и не располагает диагностическим оборудованием, - рассказывает руководитель приюта Виктория Васильева. – Люди пообещали все выполнить, но так и не сделали этого. Сейчас пес не транспортабелен, куда-то его везти – это значит погубить. Наши врачи проводят все необходимое лечение, круглосуточный мониторинг. А ночью к нему вдруг пришел наш кот Батя, лег рядом и просто обнял лапками. Вот так, человек, венец творения, избил безобидного пса, а кот пришел к нему под бок согреть, чувствуя, что собрату тяжко приходится. Собаку мы назвали Комбат.

Кот Батя, пес Комбат. Ну чем не батяня Комбат!? Фото: приют "ПИФ"

- Виктория, резонанс по этой трагедии получился широкий. Люди возмущены абсолютной безнаказанностью таких садистов. Думаю, всем хотелось бы узнать, как сейчас состояние Комбата? – спрашиваю я.

- А мы сходим его проведать, и вы все увидите своими глазами. Ну что сказать? Черепно-мозговые травмы часто непредсказуемы. Прогноз делаем осторожный, состояние Комбата стабильно тяжелое. Радует, что температура сейчас немного снизилась. Он сам пьет, диурез в порядке. Но у него нарушены все когнитивные реакции – реакция зрачков минимальна, он не видит, не слышит, заторможен. Если его состояние позволит выполнить транспортировку, мы, конечно, отвезем его на рентген. Уже недоброжелатели приюта обвиняют нас в том, что мы не идем на операцию. Да просто есть большой риск, что пес этого не переживет. Поэтому ставить над собакой эксперименты в угоду чьим-то амбициям мы не позволим. Сейчас делается все, чтобы вывести его из критического состояния. И мы благодарны каждому, кто откликнулся и помог! Именно благодаря вам Комбат обеспечен всем необходимым.

Виктория Васильева не помнит ни одного случая, когда бы садистов привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Привлечь к ответственности непросто

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/725264" frameborder="0"></iframe> В Донецке спасают пса Комбата, избитого садистами.Юлия АНДРИЕНКО

Мы проходим в операционный блок. Комбат находится в ординаторской, как самый тяжелый из пациентов «ПИФа». Его тело устало вытянуто на матрасике, а голова перебинтована, в лапке стоит капельница. Глаза его открыты, но он не смотрит на нас. Взгляд его обращен куда-то вдаль, где пушистым щенком он резвится у ног матери, кувыркаясь с такими же косолапыми собратьями. Там в его видениях люди, должно быть, умиляются им и чешут за ушком, а он безгранично верит им.

Здесь в «ПИФе» по зубам определили его возраст - приблизительно 7 лет, по человеческим меркам это где-то 40 лет, золотая середина жизни.

Лист назначений. Страшно представить, сколько всего пришлось этому псу пережить!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Виктория, вы с 2005 года возглавляете «ПИФ». За это время каких животных вы только не видели – избитых, удушенных, после пыток и огнестрелов. Скажите, хотя бы раз виновные были привлечены к ответственности? – с надеждой спрашиваю Викторию.

- Ни разу. Привлекать к ответственности должны свидетели жестокого обращения. Но, как правило, люди не хотят ввязываться, зная, что система им не поможет, - Виктория гладит ласковую полуйокшира-полуболонку Голди. Здесь вообще кабинет полон животных, которые возлежат на полу, трутся о наши ноги и жаждут внимания Виктории, которое сейчас отнимаю я. – До войны мы столкнулись с огнестрелом у собаки, животное погибло, нашлись свидетели преступления, мы подали заявление. Преступники раздобыли мой телефон, звонили предлагали деньги, затем угрожали, а когда их угрозы не возымели действия, то они оказали давление на патанатомов и те выдали заявление, что на вскрытии ничего не обнаружено. Зато сталкиваюсь с тем, что у нас привлекают к ответственности тех, кто кормит бездомных животных! Это ахинея, но людям выписывают админштрафы.

Животные часто человечнее людей. Фото: приют "ПИФ"

У нас животное приравнено к вещи

- А что у нас с законами, которые предусматривают наказание за такое?

- Увы, животное у нас приравнивается к вещи. Разве что причинением мук животному были нарушены права других людей, тогда можно подать иск на возмещение ущерба. Нужен закон, регламентирующий жизнь домашних животных. У нас доходит до крайности, когда предлагают хозяевам хотят ограничить количество животных и запретить держать больше одной кошки или собаки. Объясните мне, почему? Если хозяин в состоянии предоставить животным должный уход, если животные привиты и никому не мешают, то почему нет? Нужна единая база, у хозяина на питомца должен быть паспорт, а сами животные должны быть чипированы. Вот тогда можно будет говорить об ответственном отношении к животному.

Когда, пожелав Комбату скорейшего выздоровления, уже собираюсь уезжать из приюта, на пороге показывается донецкий дизайнер и давний друг приюта Светлана Топалова. Она привезла помощь раненой собаке.

- Для меня такая жестокость необъяснима. Это что-то запредельное, - в глазах Светланы стоят слезы. – Если мы позволим этому сойти безнаказанно, грош нам всем цена. Неужели в Донбассе мало горя и крови?

Комбат уже поднимает голову и даже реагирует на звук. Фото: приют "ПИФ"

Живи, батяня, батяня Комбат!

В этот же день глава Горловки Иван Приходько сообщил в соцсетях, что заказчик данного преступления задержан и уже дает показания. Якобы, собаку не сбрасывали с 6 этажа, что не отменяет факта преступления и тяжести травм. И как бы не сложилась дальше судьба животного, садист не должен уйти от возмездия. Если это случится, Горловка станет первым городом, где власть услышала общественность и наказала садистов за жестокое обращение с животным.

PS: Когда готовился этот материал, позвонила руководитель приюта Виктория Васильева и сообщила радостную весть, что Комбат начал реагировать на звуки, пытаясь поворачивать голову на источник шума. А еще завтра к Комбату приедет врач с аппаратом УЗИ, чтобы собаку не дергать и лишний раз не беспокоить. Ветврачи приюта смогут уточнить диагноз. Мы же со своей стороны обещаем следить за продолжением этой истории.