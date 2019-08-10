В Горловке самогонщики скинули с шестого этажа собаку, гавкавшую на их клиентов

ЧП произошло в малосемейке на проспекте Победе, что в самом центре прифронтовой Горловки.

- Мне позвонила хозяйка горловского приюта для бездомных животных «Кот и пес» Алевтина Анищенко, и мы на моей машине поехали спасать покалеченного Каштана, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» волонтер Елена Ванина. – Когда приехали, увидели пьяную орущую толпу и оперативно прибывших сотрудников патрульно-постовой службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/725161" frameborder="0"></iframe> В Горловке самогонщики скинули с шестого этажа собаку-2 Видео: ВКонтакте.

Бездомная собака с клипсой в ухе лежала на ступеньках. Стена многоэтажки с третьего по первый этаж была в крови. Елена с Алевтиной не отходили от покалеченной собаки, они на месте происшествия сделали необходимые инъекции пострадавшему псу. Местные жители, скинувшие его с балкона, готовы были добить животное. Они выглядывали из-за угла, ожидая, когда женщины уйдут.

Свидетели того, как собаку с мешком на голове выкидывали с шестого этажа, написали заявления в полицию и прокуратуру. Они ждут наказания живодеров.

Собака с черепно-мозговой травмой и повреждениями внутренних органов сейчас находится в донецком приюте «Пиф». Ветврачи борются за ее жизнь. Горловчане уверены, что проявления зверства нельзя так оставлять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/725160" frameborder="0"></iframe> В Горловке самогонщики скинули с шестого этажа собаку-1 Видео: ВКонтакте.! другой источник

Оказывается, это не единичный случай в Горловке. Год назад молодая женщина, хозяйка пятимесячного йоркширского терьера, скинула его с балкона четвертого этажа в присутствии своего четырехлетнего ребенка. Потом вышла во двор, положила его в пакет и выбросила в мусорный бак. Через некоторое время щенка нашла другая женщина, увидевшая шевелившийся пакет. Йоркширского терьера назвали Буч, его до сих пор пытаются поставить на ноги.

Еще один случай примерно тогда же произошел в жилмассиве «Строитель». Из окна четвертого этажа выбросили овчарку. Хозяйка приюта «Кот и пес» Алевтина Анищенко смогла выходить покалеченного пса, у которого был раздроблен таз. Собака осталась инвалидом, на одну ногу не наступает.