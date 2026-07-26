Три сотрудника скорой и мирный житель ранены при атаке ВСУ в Горловке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке атаковали дроном автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара ранены три сотрудника скорой и один мирный житель. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой медицинской помощи в центре Горловки. Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке погибли четыре мирных жителя. Также в результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены семь мирных жителей.

Кроме того, в результате удара беспилотника вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки ранен мирный житель.

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