В Горловке при атаке БПЛА ВСУ пострадал мирный житель Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадал мирный житель

- В результате удара БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки ранен мирный житель, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке погибли четыре мирных жителя. Также в результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены семь мирных жителей.

Кроме того, в Снежном вооруженные формирования Украины атаковали пожарную автоцистерну МЧС России. Как сообщили в ведомстве, днем 25 июля огнеборцы тушили пожар, возникший после удара беспилотника противника. Во время работы вражеские дроны атаковали повторно - удар пришелся по пожарной автоцистерне. Повреждены крыша, остекление и кабина боевого расчета. К счастью, никто из личного состава не пострадал.

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