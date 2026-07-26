«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 158 атак ВСУ в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно пресекла 158 попыток террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Противник продолжает активно применять тактику комбинированных налетов, направляя ударные беспилотные аппараты как на мирных жителей, так и на критически важные объекты гражданской инфраструктуры региона.

Вблизи железнодорожного узла под Дебальцево специалисты перехватили украинский беспилотник «Блискавка», несший осколочно-фугасный заряд. В Горловке сводные мобильные группы сбили дроны типов «Чайка» и «Блискавка», с помощью которых боевики планировали нанести удар по местной электроподстанции. В Торезе в непосредственной близости от жилых кварталов были подавлены два беспилотных аппарата «Бородавочник» с осколочно-фугасными боеголовками. Кроме того, в Шахтерске у железнодорожного узла был сбит украинский дрон «Барс», вооруженный десятикилограммовым осколочно-фугасным снарядом.

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 158 атак ВСУ в ДНР

Как сообщил Денис Пушилин, эффективность отражения таких массированных атак обеспечивается бесшовной интеграцией оборонительных сил. Система «Купол Донбасса» связывает все мобильные огневые группы Республики в единый контур, позволяющий оперативно получать техническую информацию о точках запуска вражеских беспилотников.

Собранные данные незамедлительно передаются в Минобороны России и в антитеррористическое подразделение специального назначения регионального Управления ФСБ России «Горыныч». После успешного перехвата к работе приступают военные взрывотехники, которые обезвреживают принудительно посаженные БПЛА и ликвидируют боевые заряды, не допуская пострадавших среди гражданского населения и повреждения инфраструктуры.

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