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НовостиПолитика26 июля 2026 6:30

«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 17 БПЛА ВСУ над ДНР

Жителей ДНР призвали сообщать об обломках сбитых дронов
Владислав ГУЩИН
«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 17 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: (архив): ТГ/Пушилин

«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 17 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: (архив): ТГ/Пушилин

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 17 БПЛА вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за прошлую неделю предотвратили 117 террористических атак БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике. В Донецке у газораспределительной станции был подавлен ударный беспилотник «Батяр» вооруженных формирований Украины. Он нес на борту 20-килограммовый осколочно-фугасный заряд. Под Амвросиевкой мобильные огневые группы сбили ударный беспилотник «Darts» с 2-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой. А в Макеевке возле электроподстанции не оставили шансов украинской «Бабе-Яге».

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