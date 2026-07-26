«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 17 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: (архив): ТГ/Пушилин

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 17 БПЛА вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за прошлую неделю предотвратили 117 террористических атак БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике. В Донецке у газораспределительной станции был подавлен ударный беспилотник «Батяр» вооруженных формирований Украины. Он нес на борту 20-килограммовый осколочно-фугасный заряд. Под Амвросиевкой мобильные огневые группы сбили ударный беспилотник «Darts» с 2-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой. А в Макеевке возле электроподстанции не оставили шансов украинской «Бабе-Яге».

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