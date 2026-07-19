Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили подавленные беспилотники. Фото: скриншот видео

Система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 117 террористических атак БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Так, в Донецке у газораспределительной станции подавлен ударный беспилотник «Батяр» вооруженных формирований Украины. Он нес на борту 20-килограммовый осколочно-фугасный заряд. Под Амвросиевкой мобильные огневые группы сбили ударный беспилотник «Darts» с 2-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой. А в Макеевке возле электроподстанции не оставили шансов украинской «Бабе-Яге».

По данным Главы ДНР, бойцы перехватили вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и без всякого ущерба уничтожили боезаряды.

В ДНР за неделю предотвратили 117 атак дронов ВСУ

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