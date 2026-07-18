Российские войска за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают улучшать свои позиции и уничтожать противника на территории ДНР. За прошедшую неделю бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР и Харьковской области.

Как сообщили в Минобороны России, ВС РФ уничтожили в ДНР и Харьковской области 1505 военнослужащих ВСУ, 19 бронемашин, 117 автомобилей, 13 артсистем, РСЗО, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

На другом направлении «Южная» группировка войск продвинулась в глубину обороны противника, а также нанесла удары по девяти бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял свыше 1205 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, 183 автомобиля, 14 артсистем и четыре станции РЭБ.

На другом направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение. За неделю российские войска нанесли огневое поражение восьми бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли более 2350 человек личного состава, танк, 20 бронемашин, 41 автомобиль, три артсистемы и 14 станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ расширяют зону контроля у Веролюбовки и вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок под Константиновкой. На Дружковском направлении идет активная фаза боевых действий.

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