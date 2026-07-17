ВС РФ вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок у Константиновки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска расширяют зону контроля у Веролюбовки и вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок под Константиновкой. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он добавил, что на Дружковском направлении идет активная фаза боевых действий.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины укрепляют позиции в Славянске. Он отметил, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации подошли вплотную к некоторым позициям вооруженных формирований Украины у Славянска в Донецкой Народной Республике. Он уточнил, что населенный пункт находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас подходят ВС РФ.

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