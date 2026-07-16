ВС РФ вплотную подошли к некоторым позициям ВСУ у Славянска (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации подошли вплотную к некоторым позициям вооруженных формирований Украины у Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил глава региона Денис Пушилин.

- Сам Славянск находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас мы уже вплотную подходим, - сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и заняли новые рубежи.

Кроме того, жители освобожденной Константиновки рассказали, как российские военнослужащие спасали их из зоны боевых действий. Солдаты находили людей в подвалах и среди руин домов, после чего выводили их в безопасные районы, обеспечивая едой и необходимой медицинской помощью. Одна из эвакуированных женщин вспоминает, что бойцы несли их буквально на руках, относясь к каждому человеку с невероятной заботой.

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