Жители освобожденной Константиновки рассказали об издевательствах и угрозах со стороны ВСУ Фото: Минобороны РФ.

Жители освобожденной Константиновки делятся историями о том, как российские военнослужащие, проявляя истинное мужество и рискуя собственными жизнями, спасали их из зоны боевых действий. Как сообщили в Минобороны России, солдаты находили людей в подвалах и среди руин домов, после чего выводили их в безопасные районы, обеспечивая едой и необходимой медицинской помощью. Одна из эвакуированных женщин вспоминает, что бойцы несли их буквально на руках, относясь к каждому человеку с невероятной заботой.

- За эти несколько суток, когда нас выводили, двое российских бойцов были ранены и рисковали своей жизнью, - вспоминает одна из женщин. - Выводили, вытаскивали нас буквально на руках. Вели нас бережно, как драгоценные сосуды. Это правда. Если бы я сама не прошла этот путь, может быть, я бы и не поверила. Но я считаю, что об этом должны знать.

Для многих жителей приход российской армии стал настоящим спасением. Они рассказывают о тяжелых условиях, в которых находились под контролем украинских формирований. Националисты использовали безоружных людей в качестве живого щита, обустраивая огневые точки прямо в жилых домах. По воспоминаниям местных жителей, они открыто проявляли враждебность, отбирали последние медикаменты и продукты питания, а также угрожали забросать минами тех, кто отказывался уезжать в западные области Украины.

- Ко мне зимой ворвались четверо, сорвали дверь, хотя они видели, что есть жители в доме. Я закричала: «Что же вы творите?» - вспоминает одна из жительниц. - Они в ответ кричат: «Что ты тут делаешь? Почему ты до сих пор отсюда не уехала? Езжай на Западную Украину!» А я не хочу на западную.

Сегодня те, кому удалось выбраться из зоны боевых действий, находятся в полной безопасности. Самое тяжелое время для них осталось позади.

Напомним, что вооруженные формирования Украины предприняли несколько попыток атаковать мотоцикл бойцов ВС РФ, на котором эвакуировали десятилетнюю Софию из Константиновки. ВСУ пытались нанести удар с применением беспилотников.

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