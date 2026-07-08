Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из Константиновки десятилетнюю Софию. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации «Южной» группировки войск в освобожденной Константиновке Донецкой Народной Республики спасли десятилетнюю девочку Софию. Она пряталась в подвале на окраине города. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что бойцы нашли девочку во время обхода жилых домов. Как стало известно, София осталась совсем одна. Ее мама, бабушка и дедушка погибли, а отца своего она не помнит. Семью она потеряла в результате атаки украинского дрона на их дом.

Военнослужащие не оставили девочку в беде. Они регулярно помогали ей, привозили еду и охраняли дом. При первой же возможности Софию эвакуировали в безопасный тыловой район.

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из Константиновки десятилетнюю Софию. Фото: Минобороны России

На видео, которое опубликовали в Минобороны России, видно, как бойцы спрашивают у девочки о ее настроении. Она, недолго думая, отвечает, что оно очень веселое. Несмотря на все пережитые ужасы, ребенок сохраняет оптимизм и верит в светлое будущее.

В настоящий момент она находится в безопасности. Девочка поблагодарила военнослужащих за спасение и призналась, что ее единственная мечта – чтобы поскорее наступил мир.

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