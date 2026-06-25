«Расстреляли сына и невестку»: Эвакуированная жительница Родинского рассказала о зверствах ВСУ

Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике выдали паспорт эвакуированной жительнице Родинского. Она вместе со своими внуками пешком, под обстрелами ВСУ, дошла до ближайшего безопасного расположения. Сейчас она и дети в полном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.
Женщина рассказал, что ей и ее семье пришлось пережить в оккупированном ВСУ населенном пункте.
- Жила с детьми какое-то время. Потом начались боевые действия. Все сильнее и сильнее. С ноября месяца мы просидели в подвале, - говорит жительница Родинского.
В результате удара ВСУ в ее доме, где проживали вместе с ней ее сын, невестка и дети, произошел пожар. Чтобы потушить его, супруги пошли в соседний дом. Они хотели включить генератор, чтобы запустить скважину.
- Они захотели завести генератор, чтобы потушить пожар. В соседнем доме была скважина. Рядом с нами, в соседнем доме заселились украинские военные. Вот ребята пошли туда. А ВСУ расстреляли сына и невестку, - добавила женщина.
Единственная надежда оставалась на российских военных, которые и помогли семье эвакуироваться.
- К нам зашел военный. Принес нам меда. Угостил деток, потому что у нас мало было еды. Сказали, что мирное население, которое может идти самостоятельно, могут в сопровождении военных дойти пешком. Мы согласились, - рассказала эвакуированная жительница Родинского.
Она признается, что самое страшное уже позади.
Полицейские делают все возможное, чтобы люди, лишившиеся документов и привычной опоры, как можно скорее получили правовую и социальную защиту.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВС РФ эвакуировали из Родинского детей, чьих родителей расстреляли ВСУ
Вместе с детьми из Родинского российские войска эвакуировали их бабушку (подробнее)