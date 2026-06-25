ВС РФ эвакуировали из Родинского детей, чьих родителей расстреляли ВСУ. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России эвакуировали семью с детьми из населенного пункта Родинское на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Мальчик трех лет Василий, девочка пяти лет Василиса, их родители Иван и Дарья, бабушка Ирина длительное время находилась в зоне активных боевых действий. Населенный пункт находился под оккупацией украинских боевиков.

ВС РФ из Родинского эвакуировали бабушку и ее внуков Источник: Минобороны России

- В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по дому семьи возникло возгорание. При попытке родителей потушить огонь Дарья и Иван были хладнокровно расстреляны украинскими боевиками. Бабушке с внуками удалось спастись, - рассказали в Минобороны России.

Под руководством бойцов группировки войск «Центр» семья преодолела путь от Родинского до Димитрова.

- На маршруте следования военнослужащие сопровождали группу с помощью разведывательных беспилотников, избегая прямого контакта с гражданскими лицами, чтобы не подвергать их дополнительному риску. Лишь после того, как была обеспечена полная безопасность, группа военнослужащих выдвинулась навстречу и сопроводила эвакуируемых в укрытие, - добавили в военном ведомстве России.

Добравшись до безопасного места детям и их бабушке, оказали первую помощь. Их накормили, напоили, а также предоставили чистую одежду и предметы первой необходимости.

Дальше семье помогли перебраться в тыловой район. Для этого было задействовано максимальное количество бойцов 5-го комендантского полка и других подразделений. Детям выдали облегченные средства бронезащиты и каски. Как говорят в Минобороны РФ, военнослужащие готовы были ценой своей жизни вывезти ребят из зоны боевых действий.

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