ВСУ пытаются скрываться в гражданской одежде: Начальник войск беспилотных систем ВС РФ поделился новыми подробностями освобождения Красного Лимана

Начальник войск беспилотных систем ВС РФ поделился новыми подробностями освобождения Красного Лимана. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России продолжают освобождение Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Начальник войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Ждан» рассказал, как опытные дроноводы выявляют и уничтожают живую силу противника в населенном пункте.

- Ребята действуют слаженно. Только вскрывается противник - моментально по нему наносится огневое поражение. Взаимодействуем с артиллерийскими дивизионами. Доклад через ГБУ идет. Быстро, организованно. Противнику не даем выдохнуть. Постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом, - рассказал «Ждан».

Он добавил, что у военнослужащих ВС РФ есть дрон собственной разработки под названием «Гром». Он способен нести на себе пять килограммов взрывчатки. Также беспилотник используется для доставки продуктов питания и боеприпасов для военнослужащих ВС РФ.

- В Красном Лимане каждая группа идет под прикрытием FPV-дрона на случай «Бабы-Яги» и воздействия противника. Подлетное время составляет где-то пять минут. Операторы у нас находятся на ближнем крае. Всех ведем «глазами», чтобы никогда не терять своих людей, - рассказал «Ждан».

Начальник войск беспилотных систем признается, что были случаи, когда боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду.

- Но их сразу видно, по походке, например. Неважно, что ты наденешь: юбку и так далее. Там сразу это засекается. У нас парни опытные, пилоты уже научены. А гражданских мы сразу видим, - говорит «Ждан».

Кроме того, вооруженные формирования Украины перестали доставлять боеприпасы на машинах, поскольку российские войска сразу обнаруживают технику противника и наносят по ней удары.

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