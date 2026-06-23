На въезде в Краматорск ВС РФ поразили пикап ВСУ. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России поразили пикап украинских боевиков на въезде в Краматорск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе воздушной разведки операторы БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка обнаружили транспортное средство противника, использовавшееся для перевозки личного состава и материальных средств. После подтверждения цели ударный дрон был выведен в район обнаружения цели и нанес точный удар, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ продолжают расширять возможности применения беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожают живую силу украинских боевиков в Константиновке Донецкой Народной Республики.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ продолжают продвижение в западном направлении Красного Лимана.

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