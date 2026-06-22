ВС РФ продолжают продвижение в западном направлении Красного Лимана (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвижение в западном направлении Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий, - рассказали в Минобороны России.

В городе за последние сутки украинские боевики потеряли до 30 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики.

Кроме того, сообщалось, что большая часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике находится под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что российские войска имеют все перспективы для освобождения агломерации.

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