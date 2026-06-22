ВС РФ наносят поражение боевикам ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Пытаясь избежать поражения, противник укрылся в жилой застройке, используя здания в качестве временных укрытий. После подтверждения целей и уточнения координат информация была оперативно передана артиллерийским расчетам 3-го армейского корпуса, которые нанесли серию точных ударов по выявленным укрытиям, - рассказали в Минобороны России.

Российские войска продолжают освобождение Константиновки.

Ранее сообщалось, что на освобожденной улице Преображенской в Константиновке развернули флаг России.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Запад» успешно продвигаются и закрепляются в Красном Лимане Донецкой Народной Республики.

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