Большая часть Славянско-Краматорской агломерации под огневым контролем ВС РФ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Большая часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике находится под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом «Вестям» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянско-Краматорской агломерации, потому что огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что российская авиация в Щурово ДНР поразила до 30 украинских боевиков, отходящих из Красного Лимана. Авиаудар был нанесен по заброшенному пансионату, где временно дислоцировались боевики из 63-й омбр вооруженных формирований Украины.

Кроме того, сообщалось, что артиллеристы Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили полевой склад материальных средств ВСУ на Константиновском направлении. Объект противника в ДНР был обнаружен во время разведки. Для его уничтожения цель после уточнения координат передали артиллеристам.

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