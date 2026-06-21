Военнослужащие ВС РФ ведут активные наступательные действия на позиции ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации ведут активные наступательные действия на позиции украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Так, продолжается освобождение Константиновки.

- В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ, - рассказали в Министерстве обороны России.

За последние сутки в городе российские войска освободили 94 здания, а также уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ.

Также сообщается, что ВС РФ нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пискуновка в ДНР.

Кроме того, продолжается освобождении Красного Лимана в ДНР, который находится в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС РФ.

- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны, - рассказали в Минобороны России.

За сутки в Красном Лимане бойцы ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ.

Тем временем военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Василевка, Красноярское Донецкой Народной Республики.

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