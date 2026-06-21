Координаты склада ВСУ после уточнения координат передали артиллеристам. Фото (архив): Минобороны РФ

Артиллеристы Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили полевой склад материальных средств ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России.

Объект противника в ДНР был обнаружен во время разведки. Для его уничтожения цель после уточнения координат передали артиллеристам. Кадры объективного контроля зафиксировали пожар, подтвердив ликвидацию склада.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что штурмовые подразделения «Южной» группировки войск уверенно освобождают Константиновку ДНР, шаг за шагом, район за районом выбивают противника из города.За сутки от боевиков ВСУ освобождено 94 здания.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В юго-западной части Константиновки ВС РФ уничтожают разрозненные группы ВСУ

Штурмовые группы «Южной» группировки войск ВС РФ продолжают активным наступательные действия в Константиновке (подробнее)