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НовостиПолитика21 июня 2026 6:59

Под Константиновкой ВС РФ уничтожили склад материальных средств ВСУ

Российские артиллеристы точным попаданием ликвидировали склад материальных средств ВСУ в ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Координаты склада ВСУ после уточнения координат передали артиллеристам. Фото (архив): Минобороны РФ

Координаты склада ВСУ после уточнения координат передали артиллеристам. Фото (архив): Минобороны РФ

Артиллеристы Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили полевой склад материальных средств ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России.

Объект противника в ДНР был обнаружен во время разведки. Для его уничтожения цель после уточнения координат передали артиллеристам. Кадры объективного контроля зафиксировали пожар, подтвердив ликвидацию склада.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что штурмовые подразделения «Южной» группировки войск уверенно освобождают Константиновку ДНР, шаг за шагом, район за районом выбивают противника из города.За сутки от боевиков ВСУ освобождено 94 здания.

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