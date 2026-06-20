В юго-западной части Константиновки ВС РФ уничтожают разрозненные группы ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России уничтожают разрозненные группы украинских боевиков в юго-западной части Константиновки. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что штурмовые группы «Южной» группировки войск ВС РФ продолжают активные наступательные действия в Константиновке.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России развернули Государственные флаги в освобожденных районах Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие «Южной» группировки войск выбили противника из села Юрковка в Донецкой Народной Республике, который находится в 11 километрах от юга Славянска.

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