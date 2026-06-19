Армия России освободила село Юрковка вблизи Славянска в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из села, который находится в 11 километрах от юга Славянска.

- На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики, - отмечают в Минобороны России.

Там добавили, что за неделю ВС РФ нанесли удары по 12 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

На протяжении недели штурмовые группы «Южной» группировки войск вели боевые действия в Константиновке. Они продолжали уничтожение окруженного противника в юго-западной части города и наступали в микрорайоне Николаевский.

За неделю от украинских боевиков было освобождено 627 зданий. ВС РФ уничтожили свыше 540 человек личного состава, более 160 единиц вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.

Общие потери противника в зоне ответственности «Южной» группировки войск за этот период составили свыше 985 военнослужащих, 27 бронемашин, 143 автомобиля и 23 артсистемы.

Ранее сообщалось, что российские бойцы рассказали подробности освобождения Нового Донбасса в Донецкой Народной Республике. Взятие под контроль населенного пункта создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Центр» в направлении Доброполья.

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