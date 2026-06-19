Бойцы ВС РФ рассказали подробности освобождения Нового Донбасса в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы ВС РФ 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения Нового Донбасса в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перед началом штурма расчеты разведывательных БПЛА полка провели работу по выявлению огневых позиций и мест скопления живой силы ВСУ в блиндажах и лесополосах в районе населенного пункта. Для поражения обнаруженных целей привлекались артиллерийские расчеты и ударные дроны, в том числе оснащенные системами сброса боеприпасов.

В Минобороны России показали кадры освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР

Командир роты с позывным «Август» рассказал, что из-за обилия инженерных заграждений противника (рвов и различных видов колючей проволоки) личный состав проходил специальную подготовку на полигонах, где были воссозданы макеты вражеских укреплений.

- Наш боец с позывным «Немо» в одиночку зачистил опорный пункт противника. Он был, скажем так, сделан весьма интересно, состоял из двух, одна из которых была заминирована, - сказал «Август».

Морпехи пешими порядками заходили на окраины села под постоянной корректировкой с воздуха. Для этого проделывались бреши во вражеских заграждениях - с привлечением артиллерии и FPV-дронов. С воздуха выявлялись места дислокации живой силы, после чего наносился удар беспилотниками. Ротационные попытки противника также пресекались операторами ударных дронов: техника подвоза оперативно обнаруживалась и уничтожалась.

Штурмовик с позывным «Кабан» отметил неоценимую помощь БПЛА в вопросах снабжения: дроны доставляли бойцам воду, провизию и медикаменты. Кроме того, беспилотники оказывали непосредственную поддержку в уличных боях. Так, при столкновении с группой из четырех военнослужащих ВСУ, двое были ликвидированы штурмовиками, а остальные - ударом FPV-дрона.

Как отметили в ведомстве, взятие под контроль Нового Донбасса создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Центр» в направлении Доброполья.

Напомним, что ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР 16 июня 2026 года.

Кроме того, 18 июня 2026 года бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Это село находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска.

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