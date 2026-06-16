ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике.

- В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в районах Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского в Донецкой Народной Республике, Новопавловки и Маломихайловки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике. За сутки ВС РФ нанесли удары по пяти бригадам противника в районах Николаевки, Дружковки, Пискуновки, Славянск, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполья в ДНР.

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