ВС РФ наступают в Константиновке и продолжают бои за Рай-Александровку в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире федерального канала «Россия 24» рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

По его словам, наиболее динамично ситуация развивается в Константиновке, где штурмовые группы ведут активные наступление и планомерно уничтожают блокированные формирования украинских войск в юго-западной части города. Российские подразделения успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок, а также завершают зачистку Первомайского района.

На Константиновском направлении «Южная» группировка войск освободила населенные пункты Химик и Роскошная. Это позволило усилить охват города с флангов и установить плотный огневой контроль над трассой Дружковка - Константиновка, которая является ключевой артерией снабжения противника.

Важные успехи зафиксированы и на Краснолиманском участке, где российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана. Под контролем ВС РФ уже находятся Северный, Центральный, Коммунальный и Южный районы города. Также продвижение идет со стороны Дробышева и Дибровы, что позволяет окончательно перерезать логистику украинских формирований западнее города.

- На этом участке наши подразделения продвигаются как со стороны Дробышева в направлении Щурова, так и со стороны Дибровы, что позволит окончательно обрезать логистику противника западнее Красного Лимана, - сказал Глава ДНР.

На Славянском направлении продолжаются бои за Рай-Александровку. Российские войска начали обходить этот населенный пункт с северного фланга со стороны Каленников, а также с юга - со стороны Никифоровки и Липовки. В районе ранее освобожденной Тихоновки подразделения ВС РФ с боями продвигаются в сторону Малиновки и Васютинского.

Значимые результаты есть и на Добропольско-Красноармейском участке, где бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Приют. В настоящее время продолжаются бои за Белицкое, которое российские силы охватывают с севера и юга. Одновременно с этим со стороны Васильевки и Новоалександровки идет наступление по направлению к Шевченко, а в районе Сергеевки не прекращаются активные столкновения с противником.

Также Глава ДНР прокомментировал ситуацию с эвакуацией Киевом людей и производственных предприятий из Краматорска.

- Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий, вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие этапы, - подчеркнул Пушилин.

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