Продвижение ВС РФ в ДНР заставило Киев начать вывоз оборонных предприятий (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в Константиновке вынудили киевский режим начать экстренную эвакуацию ключевых промышленных предприятий и их сотрудников из Краматорска в западные области Украины. Как сообщили в Минобороны России, эти действия наглядно показывают, что вопреки громким заявлениям о стабильности, киевский режим осознает неизбежность потери контроля над Славянско-Краматорской агломерацией.

По данным ведомства, с 9 июня 2026 года в Краматорске была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет. К 14 июня из города на запад Украины уже полностью вывезли основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения, а вместе с оборудованием уехали и три с половиной тысячи квалифицированных сотрудников.

В настоящее время в экстренном порядке к вывозу готовят и другие промышленные заводы. В список на эвакуацию попали Новокраматорский машиностроительный завод, задействованный в ремонте и восстановлении поврежденной бронетехники украинской армии, и Старокраматорский машиностроительный завод, который производит стволы для крупнокалиберной артиллерии. Также готовится к релокации завод «Энергомашспецсталь», выпускающий уникальное оборудование для металлургии, судостроения и атомных энергетических установок.

- Таким образом, киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации, - подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Красный Лиман российские войска вышли на северо-западные окраины города. В городе за сутки ВС РФ освободили 37 зданий, противник потерял более 55 военнослужащих и семь автомобилей.

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