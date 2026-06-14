Российские войска за сутки освободили 117 зданий в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Штурмовые группы третьей и восьмой армий, а также третьего армейского корпуса ведут активные наступательные действия в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, российские военнослужащие продолжают планомерно уничтожать заблокированные формирования украинских войск в юго-западной части города.

За сутки в Константиновке было освобождено 117 зданий. В ходе боев противник понес потери в живой силе и технике. На данном участке ВС РФ уничтожили до 90 украинских военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.

В ведомстве добавили, что успешное продвижение подразделений «Южной» группировки войск в городе оказало серьезное влияние на оперативную обстановку в регионе.

- Киевский режим приступил к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские бойцы наступают у Дробышева, несмотря на контратаки ВСУ, и формируют огневой мешок для украинских войск. Российские войска постепенно продвигаются вдоль береговой линии в сторону Маяков. А юго-западнее Красного Лимана зачищают лесистую местность.

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