ВС РФ наступают у Дробышева в ДНР и формируют огневой мешок для ВСУ

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Российские бойцы наступают у Дробышева, несмотря на контратаки ВСУ, и формируют огневой мешок для украинских войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, юго-западнее Дробышева российские войска постепенно продвигаются вдоль береговой линии в сторону Маяков. А юго-западнее Красного Лимана зачищают лесистую местность.
- Следовательно, планомерно здесь уже начинает формироваться огневой мешок для тех группировок, которые находятся в данном районе, - сказал он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации за неделю освободили в Донецкой Народной Республике три населенных пункта. Также российские войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.
Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР.
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