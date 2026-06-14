ВС РФ наступают у Дробышева в ДНР и формируют огневой мешок для ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские бойцы наступают у Дробышева, несмотря на контратаки ВСУ, и формируют огневой мешок для украинских войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, юго-западнее Дробышева российские войска постепенно продвигаются вдоль береговой линии в сторону Маяков. А юго-западнее Красного Лимана зачищают лесистую местность.

- Следовательно, планомерно здесь уже начинает формироваться огневой мешок для тех группировок, которые находятся в данном районе, - сказал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации за неделю освободили в Донецкой Народной Республике три населенных пункта. Также российские войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

FPV-дроны ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ на Добропольском направлении

Разведывательные беспилотники обнаружили пехоту и опорники противника, а операторы ВС РФ нанесли удары по целям в ДНР (подробнее)