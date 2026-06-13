За неделю ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за неделю освободили в Донецкой Народной Республике три населенных пункта. Также российские войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.

- На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Химик и Роскошное Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.

На этом направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ.

В период с 6 по 12 июня 2026 года украинские боевики потеряли более 1035 человек личного состава.

- В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, - рассказали в Минобороны России.

За тот же период на этом направлении вооруженные формирования Украины потеряли более 2135 военнослужащих.

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