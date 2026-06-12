В честь праздника Дня России Вооруженные силы РФ нарисовали государственный флаг в освобожденном Красноармейске. На одной из городских площадей бойцы сделали большую надпись «Россия». Таким образом военнослужащие обозначили принадлежность города к стране и выразили солидарность с главным государственным праздником.
- Рисунок был выполнен краской прямо на асфальте. Военнослужащие в боевой форме подошли к созданию символичного изображения с душой – аккуратно вывели белые, синие и красные полосы, а рядом добавили патриотическую надпись. Вся работа была запечатлена с воздуха с помощью квадрокоптера, чтобы сохранить момент для истории, - рассказали в Министерстве обороны России.
Источник: Минобороны России
Там добавили, что такая акция стала еще одним свидетельством, что Красноармейск – российский город.
- Бойцы группировки войск «Центр» нашли время и возможность ярко и символично поздравить друг друга и всех жителей ДНР с Днем России, - говорят в военном ведомстве РФ.
После проведенной акции военнослужащие вернулись к выполнению своих боевых задач.
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