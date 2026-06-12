День России отметили в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе студенты социально-гуманитарного факультета Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России. Под популярную песню башкирской группы Ay Yola 25 участников, одетых в цвета российского флага, исполнили танец, включающий элементы хореографии разных народов страны.

День России отметили в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

День России отметили в Мариуполе

- Своим выступлением мы хотели показать нашу искреннюю любовь к многонациональной России. В танце были отражены традиционные движения татар, чувашей, русских, чеченцев и представителей других народов нашей большой Родины, - поделилась студентка третьего курса ПГТУ Ирина, принявшая участие в этом ярком мероприятии.

День России отметили в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

День России - государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня с 1990 года. Этот праздник проходит по всей стране и, если выпадает на будний день, считается выходным.

День России отметили в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин отметил единство Донбасса с Россией

Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем России (подробнее)