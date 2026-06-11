ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. Соединения и воинские части «Южной» группировки войск ведут наступление на широком участке в северной части Донбасса, сокрушая оборонительные рубежи противника в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.

- В городе Константиновка штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что активное продвижение российских войск фиксируется и в микрорайоне Новоселовка, где штурмовые группы продолжают теснить противника. Также российские силы проводят операцию по ликвидации окруженной группировки украинских войск в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода. В уже освобожденных кварталах продолжается зачистка местности: специальные группы проводят поиск и нейтрализацию разрозненных остатков вражеских подразделений и отдельных боевиков, скрывающихся в городской застройке.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике, который находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Отметим, что данный населенный пункт находится на Константиновском направлении.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы ВС РФ рассказали об освобождении Роскошного в ДНР

ВС РФ освободили Роскошное в ДНР благодаря слаженной работе разведки, артиллерии и дроноводов (подробнее)