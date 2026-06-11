Военнослужащие ВС России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике, который находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

- Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.

За сутки на этом направлении украинские боевики потеряли более 120 военнослужащих, а также бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Senator» канадского производства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ использовали термобарические заряды.

Кроме того, сообщалось, что бойцы ВС РФ сбросили листовки с призывом сдачи в плен ВСУ в районе Доброполья.

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