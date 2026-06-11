ВС РФ термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ использовали термобарические заряды.
Как сообщили в Министерстве обороны России, украинские боевики использовали разрушенные здания для размещения операторов и оборудования по управлению разведывательными и ударными БПЛА.
- Последовавшие объемные взрывы внутри замкнутого пространства полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами управления и находившимися в нем операторами БПЛА ВСУ, - рассказали в военном ведомстве России.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России сбросили листовки на позиции ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Таким образом бойцы ВС РФ призывают украинских боевиков сдаться в плен и сохранить себе жизнь.
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