ВС РФ термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ использовали термобарические заряды.

Как сообщили в Министерстве обороны России, украинские боевики использовали разрушенные здания для размещения операторов и оборудования по управлению разведывательными и ударными БПЛА.

- Последовавшие объемные взрывы внутри замкнутого пространства полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами управления и находившимися в нем операторами БПЛА ВСУ, - рассказали в военном ведомстве России.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России сбросили листовки на позиции ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Таким образом бойцы ВС РФ призывают украинских боевиков сдаться в плен и сохранить себе жизнь.

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