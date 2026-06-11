Бойцы ВС РФ сбросили листовки с призывом сдачи в плен ВСУ в районе Доброполья. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России сбросили листовки на позиции ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Таким образом бойцы ВС РФ призывают украинских боевиков сдаться в плен и сохранить себе жизнь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Операторы разведывательных дронов предварительно выявляют скопления живой силы противника, опорные пункты и места дислокации подразделений ВСУ. После получения целеуказания беспилотники поднимаются в воздух и производят сброс рулонов с агитационными листовками над выявленными районами. Каждая листовка содержит призыв сложить оружие и сдаться в плен добровольно, - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что этот метод показал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа обнаружили под Красноармейском заминированный тайник с иностранным вооружением.

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