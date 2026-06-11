Российские беспилотники парализуют снабжение ВСУ в районе Константиновки

Действия российских операторов БПЛА существенно осложняют логистические возможности противника. Фото (архив): Минобороны России

Операторы дронов российской группировки войск «Южная» эффективно пресекают попытки ВСУ обеспечить себя продовольствием и боеприпасами в районе Константиновки, где в настоящее время развернулись активные боевые действия. Как сообщил РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным «ТЭК», российские дроны создают серьезные препятствия для передвижения украинских сил.

- Наши операторы БПЛА не дают им особо передвигаться, поэтому они стараются доставлять провизию с помощью НРТК и гексакоптеров. Мы, соответственно, не даем им это делать, - отметил он.

По словам военнослужащего, только за первую неделю июня подразделения войск беспилотных систем успешно уничтожили в окрестностях Константиновки и на территории самого города свыше 20 наземных робототехнических комплексов, а также 19 единиц автомобильной техники, которые ВСУ планировали использовать для подвоза припасов.

- Активно ловим и «Бабу-Ягу» (БПЛА ВСУ - ред.), есть специальные группы, которые за ними охотятся, - заявил боец.

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