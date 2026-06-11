Под Красноармейском нашли вражеский схрон, ФСБ изъяла иностранное вооружение

Изъятые оружие и боеприпасы передали в Минобороны России. Фото: УФСБ России по ДНР

Сотрудники УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа обнаружили под Красноармейском заминированный тайник с иностранным вооружением. Схрон был оставлен ВСУ при отступлении - его планировали использовать для диверсионно-террористических целей. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В ходе операции сотрудники ФСБ изъяли ряд оружия, в том числе ручные гранатометы производства НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкие и итальянские штурмовые винтовки, а также украинский дробовик.

- Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России, - заявили в УФСБ России по ДНР.

В ведомстве призвали жителей сообщать любую известную им информацию об оружейных тайниках в дежурную часть УФСБ по телефонам: +79493001981, +79493001983, +78563886363.

Гражданам также напомнили, что за незаконный оборот оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы сроком до 20 лет.

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