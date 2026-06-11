Военнослужащие ВС РФ продолжают уничтожать иностранную технику ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают уничтожать иностранную технику украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Так, бойцы группировки войск «Запад» в зоне своей ответственности точным ударом уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42 производства Израиля.

- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении потери ВСУ составили до 210 человек личного состава.

В военном ведомстве России добавили, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение.

- Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполье и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны РФ.

Потери ВСУ на этом направлении за последние сутки составили более 160 военнослужащих.

Также сообщается, что группировка войск «Центр» ВС РФ улучшила положение по переднему краю.

- Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Анновка, Сергеевка, Новогришино, Белицкое и Кучеров Яр в ДНР, - рассказали в Министерстве обороны России.

Российские войска уничтожили реактивную систему залпового огня «СР-30» производства Аргентины.

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