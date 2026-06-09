Расчеты FPV-дронов ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Расчеты FPV-дронов самолетного типа «Молния-2» соединения РХБ защиты группировки «Центр» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении. Как сообщили в Минобороны России, они находились в разрушенных зданиях.

Разведывательные дроны засекли точки запуска и управления вражескими БПЛА на линии боевого соприкосновения. Затем операторы нанесли точечные удары - несколько «Молний-2» один за другим поразили цели. Взрывы и детонация полностью разрушили строения вместе с оборудованием и живой силой противника.

Ранее сообщалось, что экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Добропольском направлении.

Кроме того, военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил России уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике. Также бойцы ВС России улучшили тактическое положение.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ форсировали канал Северский Донец - Донбасс и подошли к Краматорску в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе (подробнее)