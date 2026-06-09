Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили украинскую станцию РЭБ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил России уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике. Также бойцы ВС России улучшили тактическое положение.

- Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай-Александровка и Пискуновка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве добавили, что за сутки на этом направлении украинские боевики потеряли более 115 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение украинским боевикам в районе Святогорска Донецкой Народной Республики. Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике Верховный суд вынес заочный приговор в отношении 35-летнего наемника вооруженных формирований Украины из Хорватии Луки Штимача.

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