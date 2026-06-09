ВС РФ ведут зачистку городской застройки Константиновки от остатков ВСУ

Продолжается зачистка территории Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Константиновка в ДНР идет зачистка жилого сектора от остатков ВСУ. Противник оказался заблокирован на данном участке фронта. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источников, украинские подразделения в этом районе оказались в тактическом окружении. Продолжается планомерная работа по зачистке территории, в частности, жилых кварталов, от оставшихся боевиков ВСУ.

- В многоквартирной застройке Константиновки идет дозачистка разрозненных групп противника, который там заблокирован, - прокомментировали ситуацию в силовых структурах.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Константиновка в ДНР российские артиллеристы успешно ликвидируют расчеты вражеских БПЛА, более известные как «птицы Мадьяра». Бойцы ВС РФ наносят точечные огневые удары по выявленным позициям ВСУ. Одна из приоритетных целей - это операторы дронов.

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