Российские бойцы наносят удары по позициям ВСУ в Константиновке Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В районе населенного пункта Константиновка в ДНР российские артиллеристы из состава группировки войск «Южная» успешно ликвидируют расчеты украинских беспилотников, известные как «птицы Мадьяра». Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка под позывным «Артист».

Военнослужащий пояснил, что бойцы подразделения целенаправленно наносят огневые удары по позициям ВСУ в Константиновке. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских расчетов БПЛА.

Боец подтвердил, что на данном участке фронта противник задействовал хорошо подготовленных операторов дронов.

- Да, работают там «птицы Мадьяра», хорошо обученные. Вот они тут, на нашем направлении. Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем, - отметил артиллерист.

По его словам, уничтожение пунктов управления вражескими БПЛА не является слишком трудной задачей. Однако основная цель - это сами операторы дронов. Ключевая задача - обнаружить их в моменты ротации, когда происходит подвоз необходимых ресурсов.

- Они же там чем-то питаются, им нужны батарейки, солярка, бензин. Мы это все знаем, как идет жизненный процесс. Поэтому в это время надо выловить и уничтожить, - подчеркнул военнослужащий.

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