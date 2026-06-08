Заочный приговор в отношении наемника ВСУ из Хорватии вынесли в ДНР (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике Верховный суд вынес заочный приговор в отношении 35-летнего наемника вооруженных формирований Украины из Хорватии Луки Штимача. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

Там добавили, что удалось установить, когда наемник прибыл на территорию Украины. Это произошло в марте 2022 года. Он прошел военную подготовку и был обеспечен экипировкой и вооружением.

- После этого в Харьковской области он принимал участие в боевых действиях, пока не получил осколочное ранение в боях за село Терновая, летом 2022 года покинул зону боевых действий, - рассказал в прокуратуре ДНР.

Уже осенью 2022 года он вернулся и принимал участие в боевых действиях до ноября 2025 года.

Штимач заочно осужден к 15 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 30-летнему гражданину Польши Войцеху Петру Важни в Донецкой Народной Республике вынесли заочный приговор за участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины.

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