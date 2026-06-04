В ДНР вынесли заочный приговор 30-летнему наемнику ВСУ из Польши Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

30-летнему гражданину Польши Войцеху Петру Важни в Донецкой Народной Республике вынесли заочный приговор за участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины.

Как рассказали в прокуратуре ДНР, наемник из Польши прибыл на территорию Украины в 2022 году, где прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием и необходимой экипировкой.

- Осенью 2022 года в боях за город Артемовск Важни получил осколочное ранение, но после непродолжительного лечения вернулся в зону боевых действий, где до февраля 2026 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации, - рассказали в прокуратуре Республики.

Там уточнили, что наемника заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике Верховный суд заочно осудил 32-летнего наемника вооруженных формирований Украины из США Остина Ли Бишопа.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР будут заочно судить гражданина Франции за участие в боях против ВС РФ

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении Джонатана Давида Жака Делпорта (подробнее)