В ДНР будут заочно судить гражданина Франции за участие в боях против ВС РФ

Рассмотрением уголовного дела займется Верховный суд ДНР

В ДНР направили в суд уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина Франции Джонатана Давида Жака Делпорта, которого заочно обвиняют в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Об этом сообщили в прокуратуре Республики.

По версии следствия, в марте 2022 года Делпорт прибыл в Украину, где вступил в ряды одного из военизированных подразделений, прошел военную подготовку и получил необходимое вооружение и экипировку. В июле 2022 года он покинул зону конфликта.

Спустя почти год, весной 2023 года, Делпорт вернулся в Украину, заключил контракт и в качестве наемника продолжил принимать участие в боевых действиях против российских военнослужащих. Его участие в конфликте продолжалось до января 2026 года. За весь период пребывания в зоне боевых действий, по данным следствия, французский наемник получил вознаграждение, превышающее 2,8 миллиона рублей.

Джонатан Давид Жак Делпорт был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

