В ДНР заочно осудили 32-летнего наемника ВСУ из США

В Донецкой Народной Республике Верховный суд заочно осудил 32-летнего наемника вооруженных формирований Украины из США Остина Ли Бишопа. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

Американский наемник прибыл на территорию Украины в марте 2024 года. Там он прошел подготовку, получил полный комплект экипировки и вооружения, после чего принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте до ноября этого же года.

Бишопа заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Наемник объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего наемника вооруженных формирований Украины из США Майкла Кита Гарсии Бриголы. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

