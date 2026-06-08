ВС РФ форсировали канал Северский Донец - Донбасс и подошли к Краматорску в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире федерального канала «Россия 24» рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

Он сообщил, что на прошедшей неделе подразделения Вооруженных сил РФ продолжили развивать наступление и расширять зону контроля на ряде стратегически важных участков.

Одним из ключевых успехов недели стало освобождение населенного пункта Тихоновка и успешное форсирование канала Северский Донец - Донбасс на Славянском направлении. Этот прорыв значительно сократил расстояние до Краматорска, до окраин которого, по словам руководителя Республики, теперь остается всего порядка одиннадцати километров.

- Идут встречные бои в окрестностях населенных пунктов Малиновка и Юрковка. В Рай-Александровке, которая очень долго остается у нас в повестке, продолжаются тяжелые бои. Наши войска выбивают противника из данного населенного пункта и обходят его по флангу со стороны Калеников, - сказал руководитель региона.

На Краснолиманском участке подразделения ВС РФ успешно продвигаются к северным окраинам Красного Лимана со стороны Ставков. В самом городе фиксируются ожесточенные городские бои, активно применяется беспилотная авиация. Есть продвижение наших войск в микрорайонах Коммунальный и Центральный.

Тем временем, на Константиновском направлении российские силы продолжают наступать в городскую застройку Константиновки, продвигаясь со стороны Ильиновки и Новодмитровки.

На Добропольском участке российские подразделения ведут активные боевые действия в населенных пунктах Васильевка, Белицкое, а также в окрестностях Мирного, Шевченко и Кучерова Яра, улучшая свои позиции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике.

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